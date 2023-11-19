Элеваторный комплекс в Зеленодольском районе Татарстана планируют запустить в 2024 году

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Новый элеваторный комплекс компании «Август» на территории Свияжского межрегионального мультимодального логистического центра в Татарстане запустят в 2024 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Зеленодольского района республики Михаила Афанасьева.

— Стройка идет. Инвестор не заинтересован затягивать. В следующем году проект будет завершен, — сказал он.

Генеральный директор УК «Август-агро» Айдар Галяутдинов в свою очередь сообщил, что запуск элеваторного комплекса «Свияжск-зернопродукт» запланирован в первой половине 2024 года: «Будут введены и первая, и вторая очереди строительства. Объем единовременного хранения составит 112 тыс. тонн зерна», — уточнил он.

Напомним, строительство элеваторного комплекса в Зеленодольском районе Татарстана началось в 2022 году. Изначально на него планировалось потратить 1,7 млрд рублей. Тогда же сообщалось, что заявленная мощность единовременного хранения зерна должна будет составить 140 тысяч тонн.



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Максим Кокунин