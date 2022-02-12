В 2022 году в Татарстане начнется строительство элеваторного комплекса компании «Август-Агро»

В 2022 году начнется строительство элеваторного комплекса компании «Август-Агро» на территории Свияжского межрегионального мультимодального логистического центра в Татарстане. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Зеленодольского района РТ Михаила Афанасьева.

По словам Афанасьева, сроки начала строительства были перенесены, в том числе из-за изменений цен на стройматериалы. По его словам Афанасьева, очень подорожал металл. Пока ведется проектирование элеватора. Так как это сложный объект, работы займут время.

Также Афанасьев рассказал, что на территории Свияжского центра уже построен завод компании «Выбор-Поволжье». Это будет самый современный завод по производству изделий для строительной отрасли.

В конце декабря сообщалось, что «Август-Агро» готовится к строительству крупного элеваторного комплекса в Зеленодольском районе Татарстана за 1,7 млрд рублей. Заявленная мощность единовременного хранения зерна — 140 тысяч тонн.





Дарья Акимова