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Регбийный клуб «Стрела-Ак Барс» обыграл «Локомотив-Пензу»

17:17, 19.11.2023
Регбийный клуб «Стрела-Ак Барс» обыграл «Локомотив-Пензу»
Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Казанский клуб «Стрела-Ак Барс» обыграл «Локомотив-Пензу» во втором туре группового этапа по регби-7.

Встреча между командами закончилась со счетом 12:7. Таким образом команда из столицы Татарстана стала победителем мужской «семерки».

Ранее «Стрела-Ак Барс» стала обладателем Кубка Рифката Саттарова. Всего за него боролись 12 команд.

В последнем матче турнира регбисты из Казани обыграли «Заставу-7». Счет в матче был 0:40.

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Александр Зарипов
Спорт Татарстан
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