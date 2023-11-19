Регбийный клуб «Стрела-Ак Барс» обыграл «Локомотив-Пензу»
Казанский клуб «Стрела-Ак Барс» обыграл «Локомотив-Пензу» во втором туре группового этапа по регби-7.
Встреча между командами закончилась со счетом 12:7. Таким образом команда из столицы Татарстана стала победителем мужской «семерки».
Ранее «Стрела-Ак Барс» стала обладателем Кубка Рифката Саттарова. Всего за него боролись 12 команд.
В последнем матче турнира регбисты из Казани обыграли «Заставу-7». Счет в матче был 0:40.
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