Сегодня в Казани до -5 градусов, снег и сильный ветер

Фото: realnoevremya.ru

В понедельник, 20 ноября, в Казани ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой снег и местами метель. Такой прогноз дали в Гидрометцентре Татарстана.

Днем в Казани ожидается от -3 до -5 градусов. Ветер восточный, юго-восточный 5-10 м/с, местами порывами до 14 м/с. На отдельных участках дорог — гололедица.

В Татарстане в целом также ожидается от -2 до -7 °С. Местами на территории республики могут быть небольшие осадки в виде снега.

Напомним, сегодня вечером и во вторник, 21 ноября, синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий. Ожидается снег и мокрый снег, переходящий в дождь; метель и гололед. Столбик термометра ночью покажет от -2 до -7 °С, днем — от -2 до +2 °С.

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Максим Кокунин