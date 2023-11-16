В выходные в Татарстане похолодает до -10 градусов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане в ближайшие выходные ожидается похолодание до -10 градусов. При этом осадки маловероятны, предупреждают в Гидрометцентре республики.

В пятницу, 17 ноября, республика окажется под влиянием тыловой части циклона в холодной воздушной массе. В этот день жителей региона ждет облачная с прояснениями погода с небольшим снегом. Ночные температуры составят от 0 до -4 градусов. Днем потеплеет до +1... -2°. На отдельных участках дорог будет скользко из-за гололеда.

В выходные ночью ожидается от -4 до -10°, днем не выше -1... -6°. На дорогах местами гололедица. Осадков, скорее всего, не будет.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Ситуация не изменится и в понедельник, 20 ноября. Большая часть суток пройдет без осадков. Но уже вечером в понедельник и во вторник, 21 ноября, синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий. Ожидается снег и мокрый снег, переходящие в дождь; метель и гололед. Столбик термометра ночью покажет от -2 до -7°, днем — от -2 до +2°.

Чтобы избежать авитаминоза в осенне-зимний период, врачи рекомендуют употреблять продукты с высоким содержанием витаминов D и С: рыбий жир, сельдь, лосось, тунец, яичные желтки. Еще россиянам советуют чаще есть рыбу и морепродукты, лучше всего со свежими либо тушеными овощами. Это поможет справиться с дефицитом витамина В6.



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Айрат Назипов