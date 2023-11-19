СМИ: беспилотники «Ланцет» получили возможность обходить защиту техники

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Обновленные российские беспилотники «Ланцет» получили возможность обходить защиту украинской техники, подрывая боеприпас на некотором расстоянии и выпуская в сторону машины «ударное ядро». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Business Insider.

— По всей видимости, это не было случайностью. Боеголовки новейших беспилотников «Ланцет» детонируют в воздухе, выпуская в сторону цели ударное ядро, — говорится в сообщении издания.

Беспилотники оснащены лидарной технологией, включающей лазерный дальномер из двух оптических камер. Отмечается, что по причине отсутствия подрыва при касании, снижается риск застрять в защите или попасть по дополнительным средствам защиты техники.

Напомним, в августе участники конференции «Беспилотная авиация — технологии двойного назначения в условиях войны и мира» на форуме «Армия-2023» обсудили перспективы массового производства БПЛА в России.



Специалисты обсудили стимулирование и создание условий для ускорения разработки и применения перспективных беспилотников, организацию массового серийного производства разработанных и проверенных БПЛА, а еще поддержку и участие в организации спортивных и общих культурно-массовых мероприятий по заданной тематике.



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Максим Кокунин