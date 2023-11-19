Блогеры Чекалины выплатили налоговой 500 млн рублей, погасив долг перед государством

Валерия Чекалина (Лерчек) и ее муж выплатили налоговой инспекции 500 млн рублей, чем полностью погасили задолженность перед государством. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на их адвоката Константина Третьякова.

— Чекалины безоговорочно исполнили свое публичное обещание и полностью погасили долг перед бюджетом с учетом доначислений пени и штрафа. Для этого они произвели доплату в размере 296 млн рублей (из ранее уплаченных 311 млн часть ушла на оплату текущих налогов). Всего по решению ФНС уплачено 500 млн (рублей, — прим. ред.), в эту сумму входят недоимка, пеня, штраф, — сказал он.

В марте общественность потрясли несколько крупных уголовных дел против известных блогеров. Первыми стали супруги Чекалины, которых подозревают в уклонении от уплаты налогов на 300 с лишним миллионов рублей. Аналогичное обвинение предъявили Александре Митрошиной. Специально для «Реального времени» юристы рассказали, что последует за делами против блогеров, и назвали условия, при которых блогеры могут снять с себя уголовную ответственность.

Еще одного блогера, Елену Блиновскую, задержали 27 апреля за уклонение от уплаты налогов на 918 млн рублей. По информации следствия, блогер занизила полученные доходы и не уплатила налоги за 2019—2021 годы. Ее задержали, когда она пыталась пересечь границу России на автомобиле.



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Максим Кокунин