Минобороны Франции сообщило об успешном испытании баллистической ракеты
Министерство обороны Франции сообщило об успешном испытании стратегической баллистической ракеты М51.3 без ядерного заряда, сообщает «РИА Новости».
В ведомстве отметили, что запуск провели в строгом соответствии с международными обязательствами Франции. Снаряд приземлился в северной части Атлантического океана.
Напомним, в начале месяца сообщалось о том, что новый атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Император Александр III» выполнил успешный испытательный пуск баллистической ракеты морского базирования «Булава» из акватории Белого моря по боевому полю Кура на Камчатке.
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