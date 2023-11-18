В Татарстане завершили работы по сериалу «Юллар чатында» — видео

Фото: скриншот realnoevremya.ru/ТНВ

В Татарстане завершили все работы по сериалу телеканала ТНВ и кинокомпании «Ватан 21 век» «Юллар чатында» («На перекрестке дорог»). Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Сериал можно будет посмотреть на телеканале ТНВ уже 4 декабря. Он будет показываться каждый вечер в 20.00 мск с понедельника по субботу.

В сериале раскрываются темы любви, отношений между детьми и родителями, руководителями и сотрудниками. Основные события разворачиваются на заправке на трассе М-7, буквально на перекрестке дорог, где пересекаются судьбы разных персонажей.

— Люди на протяжении своей жизни все время постоянно находятся в пути. На дороге к цели своей, к мечте. И иногда нужно остановиться, чтобы переосмыслить и найти какие-то для себя ответы. И как раз в нашем сериале заправка является некой такой точкой философской, — рассказал главный режиссер сериала Алмаз Акберов.

В сериале много юмора и интересных деталей, например, вместо чеховской дамы с собачкой — женщина с гусем. Звездами картины стали и случайные посетители, потому что заправка продолжала работать и во время съемок.

— Все наши герои говорят на хорошем татарском языке. Посмотрите! Там очень много и любви, и приключений. Это очень интересная работа! — поделилась своими впечатлениями исполнительный директор телеканала ТНВ Алина Сулейманова.

В каких условиях проходили съемки на действующей заправке, как реагировали на камеры ее посетили и какие новые телевизионные проекты уже в работе — в материале «Реального времени».



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Илина Хакимова