Проект Бугульминской ЦРБ вошел в российский рейтинг 100 лучших услуг для населения

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Проект «Школьная медицина», разработанный Бугульминской ЦРБ, вошел в число дипломантов конкурса «100 Лучших товаров России» в номинации «Услуги для населения». Об этом сообщили в администрации района.

Управления образования и здравоохранения Бугульмы утвердили проект 27 декабря прошлого года. Он осуществлялся на базе средней школы №4.

«Школьная медицина» позволяет вести профилактику заболеваний у детей, не мешая учебному процессу. В рамках проекта дети проходят диспансеризацию, не выходя из школы. Этого удается достичь благодаря тому, что в медкабинетах есть необходимое оборудование, а медработники Бугульминской ЦРБ выезжают в учебные учреждения для осмотра несовершеннолетних. Отмечается, что проект позволил полностью обеспечить учебные заведения медицинскими кадрами.

Напомним, Татарстан в 2023 году получит из федерального бюджета более 80,5 млн рублей на реализацию федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом». Из указанной суммы 58,658 млн рублей республика получит на создание, оснащение или дооснащение региональных эндокринологических центров, а также на работу школ здоровья для пациентов с сахарным диабетом.

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Галия Гарифуллина