Четверых жителей Татарстана будут судить за преступления в отношении подростка

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Четверо татарстанцев 1994—2006 года рождения предстанут перед судом — их обвиняют в противоправных действиях в отношении подростка. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Татарстану.

Жителям республики в зависимости от роли каждого в преступлении вменяют в вину вымогательство, вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления и самоуправство.

Версия следствия гласит, что в декабре прошлого года в Зеленодольске обвиняемые без причины требовали у 13-летнего школьника 7,5 тысячи рублей. Несовершеннолетнего избивали и угрожали ему гвоздодером. Подросток смог закрыться от нападавших в своей квартире. Позже он рассказал о случившемся родителям.

Следователи собрали достаточную доказательственную базу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет рассмотрено в суде.

Напомним, в Татарстане 67-летний директор магазина по продаже газового оборудования и 54-летний директор управляющей компании предстанут перед судом по обвинению в гибели людей. По версии следствия, в Бугульме предприниматель открыл магазин «Газтехника», где в дальнейшем были проведены работы по отоплению и осуществлению поступления горячего водоснабжения с нарушением правил безопасности.

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Галия Гарифуллина