В Набережных Челнах будет реконструирован речной причал
В 2024—2025 годах в Набережных Челнах запанирована реконструкция речного причала. Об этом рассказал глава Миндортранса Татарстана Фарит Ханифов на форуме «Транспорт России».
По его словам, строительство причальной стенки в Набережных Челнах собираются осуществить в 2024—2025 годах.
Также он заявил, что запланированы реконструкция причалов еще в двух городах республики. В Чистополе уже ведется работа по строительству причальной стенки и пассажирского павильона, будут подведены инженерные коммуникации и организовано благоустройство. В Болгаре восстанавливают существующую причальную стенку. На этих причалах будут швартоваться круизные суда и скоростные суда типа «Метеор-2020», отметил Ханифов.
Напомним, в Казани разрабатывают концепцию благоустройства территории пассажирского речного порта. Зданию вокзала планируют вернуть исторический облик и возможность проведения крупных мероприятий.
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