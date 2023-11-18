В Казани на переулке Осиновском будут частично закрыты парковка и тротуар

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

На Осиновском переулке в Казани частично закроют парковку. Кроме того, будет ограничено движение по тротуару, сообщили в Комитете внешнего благоустройства Исполкома города.

Такое решение принято из-за строительства трассы электрокабеля. Ограничения будут действовать в районе зданий №66 и №66а с 20 ноября по 31 января.

Напомним, в Казани с 16 октября по 20 ноября ограничено движение транспорта на участках улиц Сыртлановой и Хусаина Мавлютова. Это связано с работами по реконструкции участка водопровода.



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Галия Гарифуллина