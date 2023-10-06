Движение по двум казанским улицам ограничат на месяц

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Казани из-за реконструкции участка водопровода временно ограничат движение транспорта на участках улиц Сыртлановой и Хусаина Мавлютова. Их закроют с 16 октября по 20 ноября, сообщили в Комитете внешнего благоустройства города.

По улице Сыртлановой частично закроют проезжую часть в районе домов №1 и №5, между домами №9 и №11, вблизи пересечения с улицами Хусаина Мавлютова и Гарифьянова, а также около дома №17 по ул.Хусаина Мавлютова.

В это же время частично закроют проезжую часть по ул.Хусаина Мавлютова в районе дома №17Ек5. Вблизи здания №17Ек2 закроют проезжую часть и полностью перекроют местный проезд.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Напомним, в конце сентября из-за строительства трассы тепловода временно ограничили движение по улице Юлиуса Фучика. Проезжую часть и тротуар в районе перекрестка ул. Юлиуса Фучика и Минской в сторону ул. Ломжинской закрыли до конца месяца.

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Айрат Назипов