Проезжую часть по улице Ленинградской в Казани могут расширить

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

В мэрии Казани в соцсетях ответили на жалобы горожан, которые обратили внимание на пробки в Авиастроительном районе города. Сотрудники исполкома обещали рассмотреть возможность расширения проезжей части по улице Ленинградской.

— Проезжая часть по ул. Ленинградской перед перекрестком (с улицей Максимова, — прим. ред.) с обеих сторон с трех полос сужается до двух, образуя бутылочное горло. На этом участке необходимо расширение проезжей части. Как сообщает Комитет внешнего благоустройства, этот участок постараются учесть при планировании дорожных работ в последующие годы, — сообщили в мэрии.

Конкретных сроков начала работ мэрия не сообщает.

скриншот realnoevremya.ru из google.ru/maps

Планы решить проблему с пробками в этой части Казани анонсировали в феврале 2023 года. Для этого на ремонт улиц Вересаева, Ударной, Пржевальского и Камчатской по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» выделили 250 млн рублей. Работы завершены.



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Айрат Назипов