Главное о коронавирусе за неделю: обнаружение новых штаммов, во Франции из-за пандемии выросло число бедных
Больше трех лет человечество живет в условиях COVID-19: 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию из-за стремительного распространения по всему миру коронавируса, выявленного впервые в декабре 2019-го в китайском Ухане. Этот статус отменили только в мае текущего года. «Реальное время» публикует подборку самых важных и интересных новостей о коронавирусе в Татарстане, России и мире с 13 по 19 ноября 2023 года. Так, ученые МГУ нашли способ ускорить определение разных штаммов коронавируса, а Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) продолжит выяснение причин возникновения пандемии COVID-19.
В Татарстане сократилось число заболевших
- С 13 по 19 ноября ноября в Татарстане зарегистрировали 520 случаев заражения коронавирусом. За предыдущие 7 дней этот показатель составлял 556 человек.
- Госпитализировали с 13 по 19 ноября 182 человека. Выздоровели 408 татарстанцев. За весь период в Татарстане выявили 209 660 случаев заражения коронавирусом.
- Новых случаев смерти от COVID-19 в республике не зарегистрировано. Общее число смертей по этой причине не менялось с января — 2 010.
- Старший терапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Олеся Савельева рассказала, как защититься от коронавируса во время повышения заболеваемости. По ее словам, одной из мер профилактики COVID-19 является сокращение посещений мест скоплений людей.
- Терапевт подчеркнула, что симптомы новых штаммов коронавируса наблюдаются в период от двух до четырнадцати дней после заражения. Чаще всего инфицированные сталкиваются с повышением температуры, ознобом, кашлем и затрудненным дыханием. Кроме того, больные могут страдать болью в мышцах, ломотой в суставах, болезненными ощущениями в горле, насморком, потерять вкус и обоняние. Иногда симптомами могут стать тошнота, рвота и диарея.
Ученые МГУ нашли способ ускорить определение разных штаммов коронавируса
- С 13 по 19 ноября ноября в России коронавирусом заразились 41 386 человек. Вместе с тем с 30 октября по 5 ноября COVID-19 обнаружили у 34 191 россиянина.
- За прошедшую неделю количество госпитализаций составило 5 473 случая и увеличилось, в сравнении с предыдущей неделей, на 8,5%. Госпитализаций стало больше в 43 регионах. В 24 из них показатель увеличился более чем в среднем по России.
- Показатель заболеваемости новым штаммом COVID-19 на 100 тыс. населения за неделю составил 29,63 — он увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 22,8%. Заболеваемость выросла в 70 субъектах.
- Специалисты Московского государственного университета им. Ломоносова разработали одноцепочечную молекулу ДНК (аптамер), которая позволит ускорить обнаружение конкретных штаммов коронавируса в организме с помощью тест-систем нового поколения. Авторы разработали методику определения последовательности нуклеотидов в аптамере, которая позволяла бы ему связываться с определенным штаммом SARS-CoV-2.
- Девять школ Липецкой области полностью переведены на дистанционное обучение из-за роста числа заболевших острыми респираторными заболеваниями (ОРВИ) и пневмонией. Как пояснили в региональном управлении образования и науки, решение принято в том числе, чтобы предотвратить дальнейшее распространение заболеваемости.
- Заболеваемость коронавирусом в Калмыкии за последние 3 недели снизилась в 3,5 раза, с 205 до 56 случаев. Республика прошла плато волны по COVID-19, тогда как на фоне начала учебного процесса в школах после каникул заболеваемость ОРВИ выросла на 50%. Госпитализировано с коронавирусом 17 человек, на амбулаторном лечении — 47 человек, большая часть — это женщины.
- Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург сообщил, что эффективность вакцины «Спутник лайт» с обновленным антигенным составом против актуальных штаммов SARS-CoV-2 близка к 100%.
США впервые с начала COVID-19 стали самым популярным направлением для иностранных студентов
- На этой неделе генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) продолжит выяснение причин возникновения пандемии COVID-19. Он пояснил, необходим более тщательный анализ ранних случаев заболевания, роли рынка «Хуанань» в Ухане в передаче вируса от животных человеку, а также требуется «больше информации о потенциальных нарушениях биобезопасности» в лабораториях и на фермах в районах, где были зафиксированы первые заболевания ковидом.
- Соединенные Штаты вновь стали самым популярным направлением для получения образования за границей среди иностранных студентов с начала пандемии COVID-19. По данным Института международного образования, в 2022—2023 учебном году в высших учебных заведениях Америки обучались более 1 млн иностранцев, что на 11,5% больше, чем в 2022 году. Для сравнения, в 2020—2021 учебном году, в разгар пандемии, в американских университетах обучались 914 тыс. студентов из других стран. Согласно исследованию, студенты из-за рубежа в этом учебном году внесли вклад в экономику США в размере $38 млрд.
- Среди иностранцев, обучающихся в США, преобладают граждане Китая (289,5 тыс.) и Индии (268,9 тыс.), составляющие 53% всех иностранных студентов в Соединенных Штатах. В пятерку входят также Южная Корея (43,8 тыс.), Канада (27,8 тыс.) и Вьетнам (21,9 тыс.). Число студентов из России в 2022—2023 году выросло на 2,3% и составило 4 913.
- Число людей, проживающих за чертой бедности во Франции, выросло более чем на 500 тыс. после эпидемии COVID-19 в 2021 году, несмотря на принятые властями масштабные меры государственной поддержки. Согласно отчету, 9,1 млн человек проживали за чертой бедности, которая в 2021 году составила €1158 в месяц для одного человека. При этом в 2020 году таковых насчитывалось 8,5 млн, а в 2019 году, до пандемии, — 8,9 млн.
- Среди безработных доля живущих за чертой бедности в 2021 году выросла на 1,9 процентного пункта, до 35,1%, тогда как среди работающих бедными считались 7,4% граждан. При этом больше всего пострадали семьи с двумя или тремя детьми.
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