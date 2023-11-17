В школе №7 в Альметьевске выясняют причины отравления детей — видео

Фото: скриншот realnoevremya.ru/ТНВ

В школе №7 в Альметьевске несколько детей пожаловались на плохое самочувствие. Ребятам стало плохо после обеда, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



Один из родителей в соцсетях предположил, что детям дали плесневый хлеб. После обращений в школу выехала комиссия и проверила работу пищеблока. Известно, что одного ребенка госпитализировали в инфекционное отделение. Сейчас ему уже лучше.

Опрошенные телеканалом родители рассказали, что никто ранее не жаловался на питание в школе. У самих детей тоже отношение к кухне в общеобразовательном учреждении позитивное.

— В медицинский блок обратились дети за время нашего пребывания там. С болями в животе, с температурой и жидким стулом. При опросе детей было выявлено, что да, дети болеют. С вечера у одного ребенка была температура, но наутро мама, посчитав, что учеба важнее, чем здоровье, отправила в школу. Большая просьба обращаться с такими жалобами к участковому педиатру, который назначит адекватное лечение. Ребенок получит лечение, тем самым мы прервем цепочку вирусного заболевания и не получим его дальнейшего распространения, — констатировала заведующая отделением для обслуживания школьных и дошкольных учреждений Управления здравоохранения г. Альметьевска Гузалия Сафина.

В школу выезжал Роспотребнадзор совместно с прокуратурой. Проверили, как хранятся продукты, провели осмотр детей. Были выявлены устранимые нарушения дезинфекционного режима. У шести человек выявили ОРВИ. Был отобран материал лабораторного исследования на возбудителя кишечных инфекций.

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Маргарита Головатенко