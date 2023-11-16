Казанскую усадьбу Чернояровых включили в реестр объектов культурного наследия
Казанскую усадьбу Дмитрия Черноярова на улице Муштари внесли в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов России. Соответствующий приказ подписал председатель Комитета Татарстана по охране ОКН Иван Гущин.
— Главный дом усадьбы Черноярова, своим расположением на красной линии формирует фронт застройки улицы и является неотъемлемой частью исторической планировки улицы Муштари. Фасады здания отличаются высокой степенью сохранности. Объект — яркий образец главного дома городской купеческой усадьбы Казани, построенной в конце ХIХ — начале ХХ вв., — передает его слова пресс-служба ведомства.
По словам Ивана Гущина, такое решение принято по результатам проведенных комплексных исследований. Под государственную охрану поставлены главный дом усадьбы, служебный и жилой флигели.
Комплекс зданий был построен по заказу именитого казанского купца Дмитрия Черноярова — известного мецената и почетного гражданина Казани, в качестве городской резиденции его семьи, а также главной конторы семейного торгового дома «Д.И. Чернояров в Казани». Подробнее о том, где жила одна из самых зажиточных казанских семей и как планируют сохранить их дом, — в материале «Реального времени».
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