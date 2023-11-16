При строительстве школы в Твери украли 44 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Твери бывшего генерального директора коммерческой организации обвиняют в хищении 44 миллионов рублей при строительстве школы. Как пишет «Афанасий-бизнес», предполагаемый злоумышленник находится в международном розыске.

По версии следствия, с 2018 по 2019 годы обвиняемый, обязался построить школу по государственной программе. Гендиректор подписал акты о приемке работ, сведения в которых не соответствовали реальному положению вещей.

Заказчик перечислил на счет фирмы 44 миллиона бюджетных рублей. Как итог — деньги перетекли в личный кошелек гендиректора.

realnoevremya.ru (архив)

Мужчину обвиняют по части 4 статьи 159 УК России «Мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере».

В октябре следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего депутата Совета Масадинского сельского поселения Актанышского района Татарстана. Женщину обвиняют в мошенничестве и покушении на мошенничество. Один из эпизодов произошел при выполнении контракта на проведение капремонта системы отопления в средней общеобразовательной школе. Как считает следствие, по ее указанию в учреждении установили более дешевые радиаторы. Из-за этого стоимость работ была завышена на 267 тысяч рублей. Но эти деньги обвиняемая не получила.

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Айрат Назипов