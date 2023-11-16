Александр Пошивай спрогнозировал увеличение пассажиропотока на водном транспорте в Татарстане

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Реализация проекта «Великий Волжский путь» должна привести к повышению пассажиропотока на водном транспорте в Татарстане до 180 тысяч человек в год. Такое мнение выразил заместитель министра транспорта России Александр Пошивай.

— Татарстан стал одним из трех регионов — участников первого этапа развития скоростных пассажирских перевозок по водным путям России, — сказал он на конференции в Москве.

По его словам, речные маршруты в Нижегородской области, Чувашии и Татарстане по времени пути сопоставимы с другими видами транспорта, а где-то даже быстрее авто и железнодорожного транспорта. 75% пассажиров судов по Волге путешествуют с туристическими целями, подметил Пошивай.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Еще участники рассмотрели возможность субсидирования из федерального бюджета части стоимости проезда пассажиров по аналогии с субсидированием авиаперевозок.

— Данная программа охватит наиболее популярные водные маршруты, разгрузит сеть автомобильных дорог, придаст новый импульс развитию туризма выходного дня, — сказал министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов.

В проекте «Великий Волжский путь» участвуют шесть регионов. Помимо Татарстана, в нем участвуют Марий Эл, Чувашия, а также Самарская, Ульяновская, Саратовская области. Проект предполагает сотрудничество субъектов по развитию речных межрегиональных перевозок.



realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

На прошлой неделе Фарит Ханифов обсудил с представителями профильных министерств Ульяновской, Саратовской, Астраханской областей, Чувашии, Удмуртии и Пермского края возможность создания Волжско-Камского судоходного оператора. По задумке, он поможет сформировать регулярные и туристические маршрутные сети, а также определит потребность в судах и расписание их движения. Основная задача оператора — проведение исследования действующего пассажиропотока, формирование маршрутной сети с определением потребности в судах, определение вариантов приобретения или аренды судов, а также эксплуатации причальной инфраструктуры.



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Айрат Назипов