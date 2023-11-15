На пожаре в Казани погиб мужчина
В квартире многоквартирного дома по проспекту Победы, 62 в Казани произошел пожар. В результате инцидента погиб 36-летний мужчина, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану.
Пожарных вызвали соседи, которые почувствовали запах гари. Огнеборцам пришлось вскрывать двухкомнатную квартиру. Попав внутрь, они обнаружили тело жильца и обгоревший диван на площади 2 квадратных метра.
Прибывшие на место медики констатировали смерть мужчины. Причины пожара выясняются.
По состоянию на 9 ноября в Татарстане зарегистрировали 4 327 пожаров. В них погибли 113 человек, в том числе 8 детей. Получили травмы различной степени тяжести 168 жителей республики.
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