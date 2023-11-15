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На пожаре в Казани погиб мужчина

21:15, 15.11.2023
На пожаре в Казани погиб мужчина
Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой ГУ МЧС России по Татарстану

В квартире многоквартирного дома по проспекту Победы, 62 в Казани произошел пожар. В результате инцидента погиб 36-летний мужчина, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану.

Пожарных вызвали соседи, которые почувствовали запах гари. Огнеборцам пришлось вскрывать двухкомнатную квартиру. Попав внутрь, они обнаружили тело жильца и обгоревший диван на площади 2 квадратных метра.

Прибывшие на место медики констатировали смерть мужчины. Причины пожара выясняются.

скриншот realnoevremya.ru из видео ГУ МЧС России по Татарстану

По состоянию на 9 ноября в Татарстане зарегистрировали 4 327 пожаров. В них погибли 113 человек, в том числе 8 детей. Получили травмы различной степени тяжести 168 жителей республики.

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Айрат Назипов
Происшествия Татарстан
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