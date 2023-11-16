С управления строительства Агрызского района Татарстана взыскали более 1 млн рублей задолженности по НВОС

Фото: ﻿realnoevremya.ru/Максим Платонов

С МУП «Управление строительства Агрызского муниципального района» взыскали задолженность по плате за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС) в размере более 1 млн рублей, сообщает Волжско-Камское межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.



Арбитражный суд решил взыскать с предприятия плату за 2019 год в размере 1,07 млн рублей и пени в размере 19,5 тысячи рублей.

Управление направляло предприятию требование о доначислении платы за НВОС, но ответчик не исполнил требование, в связи с чем управление обратилось в суд.

После вступления решения суда в законную силу Управление Росприроднадзора запросило соответствующий исполнительный лист, который был направлен в Федеральную службу судебных приставов для принудительного взыскания суммы задолженности.

Задолженность с МУП «Управление строительства Агрызского муниципального района» взыскана в полном объеме.

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Маргарита Головатенко