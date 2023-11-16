С улиц Казани эвакуируют еще два брошенных автомобиля

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Администрация Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани опубликовала извещение об эвакуации с улиц двух машин. У каждой из них есть признаки разукомплектованного, брошенного и оставленного с нарушениями городских правил благоустройства транспорта.

Эвакуировать планируется синий ВАЗ-1111 «Ока» и серебристый ВАЗ-2110, находящиеся вблизи дома №25 по улице Абсалямова.

Если автомобили не будут добровольно перемещены хозяевами в пятидневный срок со дня публикации извещения (16 ноября), властям придется забрать их на специализированную стоянку по ул. Воровского. Там машина будет храниться еще три месяца. Если за этот период владелец не решится ее забрать, авто пойдет на утилизацию.

Напомним, в прошлом месяце администрация Вахитовского и Приволжского районов города опубликовала извещение об эвакуации с улиц пяти машин. Среди них были: серебристый Ford с разбитыми стеклами, серебристый ВАЗ со спущенными шинами, Lada Kalina цвета темно-серый металлик со свободным доступом в салон и другие.

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Максим Кокунин