«Индекс кофе с бутербродом» вырос во второй половине октября на 4,7 пункта

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

«Индекс кофе с бутербродом» («Бутербродекс»), который отражает картину потребления популярных продуктов для завтрака россиянами, во второй половине октября вырос на 4,7 пункта, достигнув 118,6 пункта, сообщает «РИА Новости».



Для расчета «бутербродекса» в «корзину» вошли семь товаров: батон (400 граммов), ветчина (200 граммов), сливочное масло (180 граммов), сыр (200 граммов), огурцы (500 граммов), растворимый кофе (95 граммов), сахар (1 килограмм).

За период с 16 по 31 октября по сравнению с началом месяца средний чек вырос по всем товарам. Самый большой прирост у ветчины — на 12,8% (до 212 рублей), у огурцов — 11% (до 91 рубля). Прирост по сыру — на 3,8% (до 192 рублей), по батону — на 2,7% (до 38 рублей), по сахару — на 1,6% (до 65 рублей), по сливочному маслу — на 0,7% (до 154 рублей), по кофе — на 0,5% (до 186 рублей).

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Таким образом, индекс по сравнению с предыдущим двухнедельным периодом увеличился на 4,7 пункта — до 118,6 пункта.

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Маргарита Головатенко