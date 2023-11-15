Интересующимся татарской кухней туристам чаще всего рекомендуют попробовать зур бэлиш и эчпочмак
Татарстанцы в первую очередь рекомендуют туристам и людям, интересующимся татарской кухней попробовать зур бэлиш и эчпочмак. Такие данные приводит агентство «ПромРейтинг», опросив 3,2 тысячи человек.
Всего в список вошли 13 блюд:
- Зур бэлиш/бэлиш — 64,7%;
- Эчпочмак — 62,2%;
- Кыстыбый — 58,7%;
- Чак-чак — 54,2%;
- Токмач — 53,6%;
- Баурсак — 32,7%;
- Губадия — 29,3%;
- Кош теле — 20,1%;
- Кабартма — 14,6%;
- Кызылык — 13,6%;
- Катлама — 9,8%;
- Кыздырма — 3,8%;
- Талкыш калеве — 1,6%.
При опросе жители Татарстана вспоминали, чем их кормили бабушки и дедушки, какие смыслы вкладывались в эту еду и почему ее готовили по определенным правилам, сообщили авторы исследования.
Напомним, «татарский обед» — куриный суп с домашней лапшой, эчпочмаки, яблочный пирог «по-татарски» и черный чай с молоком — подорожал за год на 4% при годовой инфляции в августе 2023 года в 4,3%.
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