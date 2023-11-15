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Интересующимся татарской кухней туристам чаще всего рекомендуют попробовать зур бэлиш и эчпочмак

21:47, 15.11.2023
Интересующимся татарской кухней туристам чаще всего рекомендуют попробовать зур бэлиш и эчпочмак
Фото: realnoevremya.ru/Василий Иванов (архив)

Татарстанцы в первую очередь рекомендуют туристам и людям, интересующимся татарской кухней попробовать зур бэлиш и эчпочмак. Такие данные приводит агентство «ПромРейтинг», опросив 3,2 тысячи человек.

Всего в список вошли 13 блюд:

  1. Зур бэлиш/бэлиш — 64,7%;
  2. Эчпочмак — 62,2%;
  3. Кыстыбый — 58,7%;
  4. Чак-чак — 54,2%;
  5. Токмач — 53,6%;
  6. Баурсак — 32,7%;
  7. Губадия — 29,3%;
  8. Кош теле — 20,1%;
  9. Кабартма — 14,6%;
  10. Кызылык — 13,6%;
  11. Катлама — 9,8%;
  12. Кыздырма — 3,8%;
  13. Талкыш калеве — 1,6%.
realnoevremya.ru (архив)

При опросе жители Татарстана вспоминали, чем их кормили бабушки и дедушки, какие смыслы вкладывались в эту еду и почему ее готовили по определенным правилам, сообщили авторы исследования.

Напомним, «татарский обед» — куриный суп с домашней лапшой, эчпочмаки, яблочный пирог «по-татарски» и черный чай с молоком — подорожал за год на 4% при годовой инфляции в августе 2023 года в 4,3%.

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Айрат Назипов
ОбществоКультура Татарстан
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