«КОС-Синтез» по пенальти уступил волгоградскому «Спартаку»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Казанский ватерпольный клуб «КОС-Синтез» проиграл второй матч в перенесенном втором туре чемпионата России по водному поло «Спартаку» в Волгограде. Во второй игре исход встречи решила серия пенальти, где сильнее оказались хозяева — 16:15 (2:0, 2:3, 3:4, 4:4, серия пенальти 5:4).

Мячи за «КОС-Синтез» забросили: Лисунов (2), Пронин (2), Латыпов (2), Васильев (1), Одинцов (1), , Шепелев (1), Закиров (1). В серия пенальти отличились: Васильев (1), Ярлыченко (1), Закиров (1), Шепелев (1).

Первыми счет в матче открыли волгоградцы. Воспитанник казанской школы водного поло Роман Усов реализовал лишнего на 4-й минуте, а спустя 3 минуты его одноклубник Артем Ашаев увеличил преимущество «Спартака».

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Во второй четверти казанской команде удалось забить сразу три мяча усилиями Ивана Васильева, Даниила Пронина и Аделя Латыпова. Но хозяева сумели дважды огорчить вратаря гостей, благодаря чему ушли на большой перерыв при счете 4:3.

В следующем игровом отрезке казанцы снова забили на мяч больше. А уже в концовке встречи команды довели счет до 15:15. Игра переместилась в серию пенальти, где сильнее оказались игроки волгоградской команды. «Спартак» реализовал все свои попытки.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Накануне ватерполисты казанского «КОС-Синтеза» также потерпели поражение. Гостевой матч закончился со счетом 11:10 (3:2, 4:4, 3:2, 1:2).

Следующие матчи чемпионата России ватерполисты «КОС-Синтез» проведут 17—18 ноября в Казани. «Заводчане» сыграют со своими молодыми дублерами.



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Айрат Назипов