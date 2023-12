Певица Anna Asti на концерте в Набережных Челнах перепутала город с Нижним Тагилом

Популярная певица Anna Asti, выступая в Ледовом дворце с сольным концертом, перепутала Набережные Челны с Нижним Тагилом, сообщает Chelny-biz.ru.



Anna Asti спела первую песню с названием «Повело», а затем поприветствовала челнинцев словами «Нижний Тагил, привет!». Люди на танцполе и трибунах синхронно начали кричать «Челны».

— Все хорошо, у меня очень плотный график. Итак, еще раз, Набережные Челны, привет! Ладно, как ходит уже фраза после прошлых концертов, я человек, я тоже ошибаюсь. Я могу сказать sorry, sorry, sorry, — сказала исполнительница.

Anna Asti исполнила в Челнах свои хиты «Царица», «По барам» и «Дурак». Бывшая солистка группы Artik&Asti, стала первой звездой федерального масштаба, которая выступит в Ледовом дворце в Челнах после капитального ремонта.

Маргарита Головатенко