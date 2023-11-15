«Водоканал»: причина потопов в казанских Салмачах — нерешенный вопрос отведения талых вод

Фото: скриншот realnoevremya.ru/ГТРК "Татарстан"

Причина потопа в казанском поселке Салмачи — в нерешенном вопросе отведения талых вод, рассказали в МУП «Водоканал» «ГТРК Татарстан».



Сети были переданы на баланс предприятия с изношенностью 80%. Это значит, что они были проложены с нарушениями, пояснили в организации.

Местные жители уверяют, что поселок затопило еще два месяца назад — после прорыва трубы. Такая проблема здесь возникает не первый год. СМИ неоднократно обращали внимание на эту проблему.



скриншот realnoevremya.ru/ГТРК «Татарстан»

Например, в 2021 году в жилом массиве Салмачи подтопило 17 домов, построенных в низине. К борьбе со стихией привлекали технику, специалисты восстанавливали водоотводные каналы и откачивали поступающую воду. Противопаводковые работы велись круглосуточно. Одну семью пришлось переселить в пункт временного размещения.

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Маргарита Головатенко