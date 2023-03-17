В Казани представили концепцию строительства бульвара на улице Серова

Фото: kzn.ru/Денис Гордийко

В Казани обсудили концепцию строительства бульвара на улице Серова, который будет проходить от мечети «Ярдэм» до улицы Восход. Новое общественное пространство планируется адаптировать для людей с ограниченными возможностями здоровья, сообщили в пресс-службе мэрии.

Проектировщики предлагают организовать зону реабилитации с тактильной тропой и ароматерапией, площадку для игры бочча, установить столики с навесом, доступные для маломобильных жителей.

В этом году планируется благоустроить первую очередь общественного пространства площадью 35,4 тысячи кв.м. Специалисты начнут строительство первой очереди бульвара от мечети «Ярдэм» до заболоченной территории. Здесь ликвидируют стихийную парковку, проложат инженерные сети и дорожное покрытие. Одновременно с этим будут проложены сети ливневой канализации.

Фото: kzn.ru/Денис Гордийко

По задумке авторов, центральной точкой этой части бульвара станет событийная площадь, а недалеко от нее будет расположен многофункциональный центр с навесом для проведения мероприятий. Для посетителей общественного пространства на территории будет оборудована зона отдыха со столиками и гамаками. Здесь также обустроят спортивную и детскую площадки, парковочную зону.

На этой неделе «Реальное время» писало, что на строительство бульвара по улице Серова будет выделено 100 млн рублей. Всего на благоустройство 15 парков и скверов Татарстана потратят больше 960 млн рублей.

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Айрат Назипов