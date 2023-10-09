Монтажнику металлоконструкций в Казани готовы платить свыше 300 тысяч рублей

Одной из самых высокооплачиваемых вакансий в Казани оказалась специальность монтажника металлоконструкций. Как сообщили «Реальному времени» в сервисе «Авито Работы», прямой работодатель готов предложить такому работнику заработную плату от 106 700 рублей до 327 000 рублей.

По данным сервиса, в третьем квартале 2023 года спрос на монтажников в Казани увеличился в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

В то же время средние предлагаемые заработные платы выросли на 28% год к году и достигли отметки в 72 937 рублей в месяц.

realnoevremya.ru (архив)

Напомним, на сегодняшний день больше всего российская строительная сфера нуждается в монтажниках и штукатурщиках — количество вакансий выросло в 3,1 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Предложений о работе для сварщиков и отделочников стало больше в 2,8 раза, для бригадиров — в 2,7 раза. В целом в строительной отрасли России не хватает примерно 200 тысяч рабочих.

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Айрат Назипов