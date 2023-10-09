Строительство первого этапа Вознесенского тракта в Казани завершено

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Казани завершены работы по строительству первого этапа Вознесенского тракта от улицы Гвардейской до проспекта Победы. Протяженность построенного участка составила 3,8 км.

Как сообщили в пресс-службе республиканского Миндортранса, рабочие построили три подземных пешеходных перехода, путепровод через железную дорогу, внутриквартальные и дополнительные проезды. Также выполнено устройство барьерных ограждений, тротуаров, остановочных павильонов, устройство наружного освещения, перильных ограждений, а также завершены работы по благоустройству и озеленению.

— Ввод в эксплуатацию Вознесенского тракта станет отправной точкой для развития большой территории в районе улиц Аделя Кутуя, Гвардейской и проспекта Победы, а также позволит реализовать важный для города проект по выносу промышленных предприятий за пределы Казани, меняющий тем самым ранее существовавшую здесь инфраструктуру на строительство детсадов, школ, парков и скверов, — рассказали в пресс-службе министерства.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Движение по первому участку Вознесенского тракта от улицы Гвардейской до проспекта Победы в Казани планируется открыть ко Дню дорожного хозяйства — 15 октября. Не за горами и завершение работ второго этапа, однако все будет зависеть от выделенного финансирования. Подробнее — в материале «Реального времени».

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Айрат Назипов