Эксперт рассказал, как подготовить автомобиль к наступлению холодов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Автомобилистам нужно слить воду из бачка стеклоомывателя, проверить дверные замки и уплотнительные резинки. Такие рекомендации дал мастер-приемщик техцентра «Вешняки-Авто» Сергей Шабунин.

— Уже сейчас нужно слить воду из бачка стеклоомывателя и залить незамерзающую жидкость, а многие автовладельцы забывают это сделать. Необходимо продуть дверные замки и смазать уплотнительные резинки, — приводит его слова «Газета.Ru».

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Мастер предупредил, что автовладельцам, давно не менявшим антифриз и тормозную жидкость, лучше обратиться в сервис для проверки их плотности. Такой подход поможет избежать кристаллизации воды в тормозной жидкости и поддержать эффективность тормозов. Избыток воды в антифризе, в свою очередь, может вызвать повреждения радиатора.

Кроме того, Шабунин советует промазать появившиеся за лето царапины на днище автомобиля мовилем или другим антикоррозийным составом.

Напомним, недавно эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Максим Соколов рассказал, как сэкономить на сезонном обслуживании автомобиля. По его словам, автомобилист может сам заменить масла и фильтры, свечи зажигания, тормозные колодки и другие расходные материалы, залить незамерзающую жидкость в бачок омывателя, зарядить аккумулятор, смазать замки и петли, слить отстой из топливного фильтра.

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Галия Гарифуллина