Эксперт рассказал, как сэкономить на сезонном обслуживании автомобиля

Эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Максим Соколов рассказал, как сэкономить на сезонном обслуживании автомобиля.



По его словам, полностью такое облуживание провести не получится, однако автомобилист может выполнить некоторые работы сам — заменить масла и фильтры, свечи зажигания, тормозные колодки и другие расходные материалы, залить незамерзающую жидкость в бачок омывателя, зарядить аккумулятор, смазать замки и петли, слить отстой из топливного фильтра.

Для экономии можно использовать свои расходники, такие как масло и фильтры. Однако в этом случае нужно быть внимательным к качеству материалов.

— По примерным подсчетам, использование своих расходников и поиск недорогих сервисов позволяет сэкономить до 5 тыс. рублей на каждом ТО. Но эта цифра может меняться в зависимости от ситуации, — приводит его слова RT.

Также специалист посоветовал проверить уровень масла и технических жидкостей:

— После летних поездок на дачу и природу нужно обязательно проверить всю ходовую часть, включая рулевое управление, тормозную систему, а также пыльники и различные узлы, — заявил он.

Также Соколов порекомендовал осмотреть днище автомобиля:

— Зимой будут особенно подвержены повреждениям шарнирные соединения, уплотнения и резиновые пыльники. Замените дворники. Зимние щетки имеют дополнительный защитный пластиковый или резиновый каркас-чехол, который защищает их от попадания снега и льда. Включите печку: если температура в салоне существенно не меняется, следует обслужить термостат, радиатор печки или другие системы.

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Маргарита Головатенко