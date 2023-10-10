Спрос на сотрудников сферы туризма и гостеприимства в Татарстане вырос на 50%
В Татарстане потребность в работниках сферы туризма и гостеприимства в сентябре 2023 года увеличилась на 50% по сравнению с первым осенним месяцем прошлого года. При этом количество резюме за этот период уменьшилось на 10%, сообщают аналитики HeadHunter.
За сентябрь этого года в Татарстане было открыто почти две тысячи вакансий в сфере туризма и гостеприимства, это на 50% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Жители республики создали на 10% меньше резюме. На одну вакансию приходится 2,9 резюме, тогда как год назад этот показатель составлял 4,9 резюме.
Татарстанские компании предлагали потенциальным сотрудникам почти 35,5 тысячи рублей, что на 18 тысяч рублей в месяц меньше, чем год назад. Это наибольшее снижение зарплаты среди регионов ПФО. В свою очередь, требования жителей республики выросли: желаемый доход респондентов стал выше на 21,3 тысячи рублей.
Наибольший дефицит работников сферы туризма и гостеприимства в Поволжье был зафиксирован в Кировской области (два резюме на вакансию). Самая благоприятная ситуация сложилась в Оренбургской области (3,9 резюме). Сильнее всего выросли предлагаемые зарплаты в Мордовии (+8,5 тысячи) и в Чувашии (+8,1 тысячи рублей), а ожидания кандидатов — в Ульяновской области (+26,7 тысячи).
Напомним, за сентябрь 2023 года в ПФО усугубился дефицит сотрудников. Количество вакансий увеличилось на 3%, тогда как число резюме уменьшилось на 1%. На одну вакансию в Поволжье приходилось 3,2 вакансии, тогда как в августе 2023 года этот показатель был выше на 0,1 пункта.
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