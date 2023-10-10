Спрос на сотрудников сферы туризма и гостеприимства в Татарстане вырос на 50%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане потребность в работниках сферы туризма и гостеприимства в сентябре 2023 года увеличилась на 50% по сравнению с первым осенним месяцем прошлого года. При этом количество резюме за этот период уменьшилось на 10%, сообщают аналитики HeadHunter.

За сентябрь этого года в Татарстане было открыто почти две тысячи вакансий в сфере туризма и гостеприимства, это на 50% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Жители республики создали на 10% меньше резюме. На одну вакансию приходится 2,9 резюме, тогда как год назад этот показатель составлял 4,9 резюме.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Татарстанские компании предлагали потенциальным сотрудникам почти 35,5 тысячи рублей, что на 18 тысяч рублей в месяц меньше, чем год назад. Это наибольшее снижение зарплаты среди регионов ПФО. В свою очередь, требования жителей республики выросли: желаемый доход респондентов стал выше на 21,3 тысячи рублей.

Наибольший дефицит работников сферы туризма и гостеприимства в Поволжье был зафиксирован в Кировской области (два резюме на вакансию). Самая благоприятная ситуация сложилась в Оренбургской области (3,9 резюме). Сильнее всего выросли предлагаемые зарплаты в Мордовии (+8,5 тысячи) и в Чувашии (+8,1 тысячи рублей), а ожидания кандидатов — в Ульяновской области (+26,7 тысячи).

Напомним, за сентябрь 2023 года в ПФО усугубился дефицит сотрудников. Количество вакансий увеличилось на 3%, тогда как число резюме уменьшилось на 1%. На одну вакансию в Поволжье приходилось 3,2 вакансии, тогда как в августе 2023 года этот показатель был выше на 0,1 пункта.

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Галия Гарифуллина