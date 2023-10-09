Вклад банка «ЗЕНИТ» вошел в топ-10 вкладов для пенсионеров

Вклад «Пенсионный» банка «ЗЕНИТ» вошел в топ-10 рейтинга вкладов для пенсионеров, по версии портала «Финтолк». Эксперты делали свой выбор, основываясь на процентных ставках и условиях предоставления продукта.

По вкладу «Пенсионный» максимальная ставка составляет 8,84% годовых. Она действует при условии капитализации процентов. Открыть вклад можно в любом офисе кредитной организации, мобильном приложении «Зенит Онлайн» или интернет-банке. Срок размещения денежных средств — 367 дней.

Вклад является пополняемым, минимальная сумма дополнительного взноса при его внесении наличными составляет 1 тыс. рублей. Также предусмотрены расходные операции при условии сохранения суммы неснижаемого остатка. Выплата процентов производится ежемесячно, по желанию вкладчика проценты могут быть капитализированы.

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