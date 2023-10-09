«Для работы всей техники даже в одну смену не хватает 72 человека»: в Казани дефицит водителей-механизаторов

Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев (архив)

В Казани на предприятиях, которых занимаются зимним содержанием улично-дорожной сети, наблюдается нехватка водителей-механизаторов. Об этом на «деловом понедельнике» рассказал заместитель руководителя исполкома города Игорь Куляжев.

— В ходе проверки установлено, что на предприятиях имеется дефицит водителей-механизаторов. Сейчас трудоустроено 502 водителя-механизатора и 533 дорожных рабочих. Для работы всей техники даже в одну смену не хватает 72 человека, — сказал он.

По его словам, средний возраст работников на предприятии составляет 50-54 года. На сегодняшний день предприятия занимаются поиском сотрудников, чтобы устранить дефицит.

Напомним, казаснкий «Горводзеленхоз» опубликовал тендер на услуги по предоставлению рабочих зимой. Потратить на это компания готова 35,5 миллиона рублей. Всего им нужно 80 человек — каждый будет работать по 190 часов в месяц. Подробнее — в материале «Реального времени».

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Татьяна Демина