Детский омбудсмен Татарстана предложила предоставлять бесплатное питание детям-инвалидам в школе

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец выступила с предложением организовать в России бесплатное питание детям-инвалидам в школе, соответствующее обращение направлено депутату Госдумы Яне Лантратовой, сообщает RT.

Детский омбудсмен предложила внести изменения в федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», предусматривающие организацию питания детей-инвалидов в образовательных организациях за счет бюджета.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

По словам Волынец, в федеральном законе установлено, что обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), не проживающие в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием за счет бюджетных средств.

Она объяснила, что дети с ОВЗ одновременно могут иметь инвалидность, однако дети-инвалиды не могут быть причислены к этой категории, подчеркнула Волынец.



Из вышесказанного следует, что дети-инвалиды без ограничения возможностей здоровья не имеют права на бесплатное питание.

— В этой связи в целях защиты прав детей-инвалидов прошу вас, уважаемая Яна Валерьевна, рассмотреть вопрос внесения изменений в федеральное законодательство, предусматривающих организацию питания детей-инвалидов в образовательных организациях начального, основного и среднего общего образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, — сказано в тексте обращения.

В начале октября Ирина Волынец выступила с предложением выплачивать детское пособие на ребенка-инвалида независимо от дохода и показателей нуждаемости семьи. По ее словам, предлагаемые поправки «направлены на гармонизацию подходов, применяемых при комплексной оценке нуждаемости, равно как и на повышение качества жизни семей, ухаживающих за ребенком-инвалидом».



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Илина Хакимова