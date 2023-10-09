В Казани на улице Нурсултана Назарбаева троллейбус столкнулся с легковушкой

Фото: предоставлено realnoevremya.ru очевидцами

В Казани на перекрестке ул. Нурсултана Назарбаева и ул. Павлюхина прозошло ДТП — троллейбус столкнулся с легковым авто на пешеходном переходе, сообщили «Реальному времени» очевидцы.

Из-за происшествия «встали» все три полосы движения в сторону ул. Вишневского, это подтверждают и сообщения пользователей «Яндекс. Карты».

скриншот realnoevremya.ru/«Яндекс. Карты»

В целом утром понедельника пробки по Казани достигли 4 баллов, по городу фиксируется несколько других аварий. Например, на Сибирском тракте в правом ряду произошло ДТП при повороте на ул. Николая Ершова — движение рядом с Советской площадью значительно затруднено.

скриншот realnoevremya.ru/«Яндекс. Карты»

На прошлой неделе в Казани на «Миллениуме» столкнулись бетономешалка и автобус №43. Из-за этого движение в сторону Ново-Савиновского района Казани было сильно затруднено. По данным сервиса «Яндекс.Карты», затор растянулся на 2,6 км со стороны улицы Вишневского.



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Илина Хакимова