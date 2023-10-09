Татарстан занял 12-е место в рейтинге российских регионов по материальному благополучию населения

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Татарстан занял 12-е место в рейтинге российских регионов по материальному благополучию населения. Об этом говорится в исследовании «РИА Новости». Методика расчета рейтинга основана на агрегировании показателей, характеризующих материальное положение людей в регионах России по итогам 2022 года.

По итогам прошлого года Татарстан набрал 57,08 балла из ста возможных. По сравнению с 2021-м годом показатель вырос на 6,29 балла (50,79 б.).

Эксперты объяснили, что при составлении рейтинга учитывались отношение медианных доходов населения к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг, среднемесячный объем вкладов (депозитов) и других привлеченных средств физических лиц в банках на одного жителя.

Помимо этого обращалось внимание и на долю населения с доходами ниже границы бедности, долю семей, которые могли позволить себе купить квартиру в ипотеку, и долю населения с доходами свыше 60 тысяч рублей в месяц.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Говоря о России в целом, медианные среднедушевые доходы населения в 2022 году увеличились по сравнению с предыдущим годом на 16%.

Абсолютным лидером топа стал Ямало-Ненецкий автономный округ, он набрал максимально возможное количество баллов — 100. На втором месте Магаданская область (97,62 б.), на третьем — Ненецкий автономный округ (93,29).

На последних же строчках — Карачаево-Черкесия (5,19 б.), Тува (1,98 б.) и Ингушетия, которая получила только 1 балл.

Москва и Санкт-Петербург набрали 85,94 и 80,03 балла соответственно.

Итоговый рейтинговый балл вырос у 74 субъектов, снизился только у 11 регионов.

В Татарстане реальная зарплата работников предприятий и организаций, включая субъекты малого предпринимательства, в январе — июле 2023 года выросла на 12,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Илина Хакимова