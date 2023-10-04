Реальная зарплата в Татарстане выросла на 12,4%

В Татарстане реальная зарплата работников предприятий и организаций, включая субъекты малого предпринимательства, в январе — июле 2023 года выросла на 12,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводит Татарстанстат.

Реальная зарплата рассчитывается с учетом индекса потребительских цен и тарифов на товары и услуги. В январе — июле 2023 года, напомним, инфляция в республике в годовом выражении составила 4,3%.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Напомним, по итогам января — июля 2023 года среднемесячная номинальная начисленная зарплата работникам организаций Татарстана составила 58 525 рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года она выросла на 17,2%.



Татарстан по темпу роста среднемесячной зарплаты занял 4-е место в Приволжском федеральном округе. Республику опередили Оренбургская область (+21,7%), Чувашия (+19,7%) и Марий Эл (+19,6%).



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Татьяна Демина