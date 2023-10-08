Директор Росгвардии поздравил бойцов СОБР с профессиональным праздником

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео Росгвардия t.me

Директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов поздравил бойцов СОБР с профессиональным праздником. 8 октября — День образования специальных отрядов быстрого реагирования Росгвардии.

Золотов заявил, что у подразделений СОБРа репутация отрядов, которые могут выполнить любую задачу. Он отметил, что во время СВО офицеры специальных отрядов быстрого реагирования выполняют боевые задачи на передовой, проявляя мужество и храбрость.

В специальной военной операции при участии СОБР с начала 2023 года проведено более девяти тысяч операций. Отмечены государственными и ведомственными наградами более 4,5 тысяч офицеров Отрядов.

Напомним, в июле президент Татарстана Рустам Минниханов вместе с начальником Управления Росгвардии по РТ Рустемом Гумеровым вручил государственные награды республики и ведомственные награды сотрудникам Росгвардии, прибывших после выполнения служебно-боевых задач в ходе СВО на Украине.

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Галия Гарифуллина