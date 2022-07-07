В Казани встретили сотрудников Росгвардии, принявших участие в спецоперации
Сегодня в Казани прошла торжественная встреча сотрудников Росгвардии, прибывших после выполнения служебно-боевых задач в ходе специальной военной операции на Украине. В мероприятии принял участие президент Татарстана Рустам Минниханов.
Он вместе с начальником Управления Росгвардии по РТ Рустемом Гумеровым вручили государственные награды республики и ведомственные награды.
Росгвардейцев встречали от самых границ республики до центра Казани. Проезжающую по дорогам Татарстана колонну спецтехники приветствовали жители республики, передает пресс-служба президента Татарстана.
В конце июня президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о единовременной выплате военным, проходящим военную службу в сформированных в республике батальонах «Алга» и «Тимер» («Вперед» и «Железный»).
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