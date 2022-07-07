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В Казани встретили сотрудников Росгвардии, принявших участие в спецоперации

20:59, 07.07.2022
В Казани встретили сотрудников Росгвардии, принявших участие в спецоперации
Фото: tatarstan.ru

Сегодня в Казани прошла торжественная встреча сотрудников Росгвардии, прибывших после выполнения служебно-боевых задач в ходе специальной военной операции на Украине. В мероприятии принял участие президент Татарстана Рустам Минниханов.

Он вместе с начальником Управления Росгвардии по РТ Рустемом Гумеровым вручили государственные награды республики и ведомственные награды.

Фото: tatarstan.ru

Росгвардейцев встречали от самых границ республики до центра Казани. Проезжающую по дорогам Татарстана колонну спецтехники приветствовали жители республики, передает пресс-служба президента Татарстана.

В конце июня президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о единовременной выплате военным, проходящим военную службу в сформированных в республике батальонах «Алга» и «Тимер» («Вперед» и «Железный»).

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Татьяна Леухина
ОбществоВласть Татарстан

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