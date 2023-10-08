В Татарстане и Казани ожидается сильный ветер

Фото: realnoevremya.ru/Илина Хакимова (архив)

В Татарстане и Казани в понедельник, 9 октября, местами ожидается сильный ветер, предупреждает Гидрометцентр республики.

Порывы юго-западного ветра в Татарстане могут достигать 15—20 м/с, в Казани до 15 м/с.

Об ухудшении погоды татарстанцев предупреждали еще накануне. По данным синоптиков, на территории республики, в частности и в Казани, порывы ветра могут локально достигать 23 м/с. Помимо этого на территории Татарстана спрогнозировали сильные дожди.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, Гидрометцентр Татарстана предупредил о существенном изменении погоды 7—10 октября «в связи с выходом на европейскую территорию России активных североатлантических циклонов». В республике ожидается похолодание до -1 градуса, сильный ветер, мокрый снег и значительные колебания атмосферного давления.



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Илина Хакимова