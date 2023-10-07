Татарстанцам обещают дожди и сильный ветер

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Сегодня вечером и в воскресенье, 8 октября, на территории Татарстана ожидается существенное ухудшение погодных условий. Об этом сообщили в Гидрометцентре республики.

По данным синоптиков, на территории республики, в частности в Казани, местами ожидается сильный юго-западный ветер. Его порывы могут достигать 15-20 м/с, а локально и до 23 м/с,

Еще на территории региона ожидается сильный дождь.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, Гидрометцентр Татарстана предупредил о существенном изменении погоды 7—10 октября «в связи с выходом на Европейскую территорию России активных североатлантических циклонов». В республике ожидается похолодание до -1 градуса, сильный ветер, мокрый снег и значительные колебания атмосферного давления.



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Айрат Назипов