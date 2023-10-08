Reuters: в Афганистане число жертв в результате землетрясения возросло до 2 тыс. человек

Число жертв землетрясения в Афганистане на западе страны увеличилось до 2 тысяч человек, еще 9 тысяч пострадали. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на министерство по борьбе со стихийными бедствиями во временном правительстве, возглавляемом запрещенным в России движением «Талибан»*.

Погибли 2 053 человек, еще 9 240 получили ранения. Повреждены или разрушены 1 329 домов.

В субботу Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщал о нескольких землетрясениях на западе Афганистана магнитудой до 6,4.

Эпицентр землетрясения находился в 42 км к северу-западу от города Герат. Очаг залегал на глубине 10 км

Как заявил представитель министерства информации и культуры во временном правительстве талибов Абдула Вахида Раяна агентству Associated Press, в результате землетрясения были полностью разрушены шесть деревень.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и YouTube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии»

Илина Хакимова