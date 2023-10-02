За 8 месяцев этого года Казань приняла на 53% больше туристов, чем за весь 2022-й

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

За январь — август 2023 года турпоток в Татарстан увеличился на 53% по сравнению со всем 2022 годом. Об этом в ходе пленарной сессии VII Международного туристского форума «Ориентиры будущего», проходящего с 1 по 3 октября в Казани, рассказала руководитель проекта «VK места» Ирина Саютина.

Эксперт отметила, что растет доля россиян до 24 лет. За указанный период столицу Татарстана посетило на 76% больше таких туристов, чем за 12 месяцев прошлого года. При этом подавляющее большинство гостей Казани и республики — это жители Москвы и Московской области. Турпоток из этих регионов продолжает увеличиваться и за истекшие 8 месяцев 2023 года составил +31% к результатам прошлого года, а доля москвичей среди остальных туристов приблизилась к 91%.

На 60% выросло число тех, кто приезжает в Казань на один день.

В целом же на сегодняшний день 56 миллионов россиян в возрасте от 18 до 45 лет планируют свой отдых в собственной стране, добавила Саютина.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Напомним, по итогам января — августа 2023 года Татарстан занял 7-е место в России по количеству туристов. Республика уступила Краснодарскому краю, Москве, Подмосковью, Ленинградской области, Санкт-Петербургу и Крыму.

Татарстан за восемь месяцев 2023 года посетили 2 846 459 туристов. В Краснодарском крае, который по итогам января — августа лидирует по турпотоку, побывали почти 13,8 млн человек.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Галия Шакирова