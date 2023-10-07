Казанцам напомнили об ограничении движения транспорта в центре города из-за велоквеста

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Уже завтра в столице Татарстана перекроют некоторые дороги из-за проведения «Велоквеста по истории Казани». Как напомнили в ГИБДД, дороги будут закрыты с 8.00 до 11.00.

Движение перекроют по следующим адресам:

на ул. Кремлевской — по направлению от ул. Профессора Нужина до площади Первого Мая;

на ул. Лобачевского — по направлению от ул. Дзержинского до ул. Кремлевской;

на ул. Астрономической — по направлению от ул. Профсоюзной до ул. Кремлевской;

на ул. Кави Наджми — по направлению от ул. Дзержинского до ул. Кремлевской;

на ул. Мусы Джалиля — по направлению от ул. Профсоюзной до ул. Дзержинского;

на ул. Чернышевского — по направлению от ул. Профсоюзной до ул. Дзержинского;

на ул. Пушкина — от ул. Карла Маркса до здания Национального музея Татарстана;

на ул. Большой Красной — от ул. Муштари до ул. Пушкина;

на ул. Театральной — от ул. Дзержинского до ул. Большой Красной.



realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Напомним, «Велоквест по истории Казани» проводят в целях пропаганды здорового образа жизни, привлечения граждан к занятиям физкультурой и спортом, а также дальнейшей популяризации велогонок. Постановление о его проведении исполком столицы Татарстана подписал в сентябре.

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Айрат Назипов