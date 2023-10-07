Программа капремонта многоквартирных домов в Татарстане выполнена на 99,7%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

До полного завершения программы капремонта многоквартирных домов остается менее одного процента. Она выполнена на 99,7%, сообщил на совещании в Доме правительства республики министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Марат Айзатуллин.

По его словам, сезонные работы завершены на 99,8%. На 59 многоквартирных домах, где подрядчики продолжают работать, объем превысил 75%.

Полностью готовы 666 домов, в том числе 96 объектов, где в общей сложности были заменены 257 лифтов. В число готовых входят и 57 домов в 15 муниципалитетах, сданные за минувшие две недели, рассказал Айзатуллин.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

По состоянию на 22 сентября в Казани программа капитального ремонта многоквартирных домов на 2023 год выполнена на 96%. Работы завершили на 162 объектах.



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Айрат Назипов