Казань и Дербент подписали соглашение о побратимстве

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео Глава Дербента/t.me

Казань и Дербент стали городами-побратимами. Соответствующий документ на крепости «Нарын-Кала» подписали глава дагестанского города Рустамбек Пирмагомедов и мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин.

Стороны договорились развивать двусторонние отношения на стабильной и долгосрочной основе в торгово-экономической производственной, социальной, образовательной, культурной и туристской областях.

— Между жителями наших городов много общего — в менталитете, в традициях, в религии. И даже в целом Дагестан и Татарстан являются братскими республиками. И Дербент, и Казань — это древние центры развития Ислама на территории современной России, — рассказал в своих соцсетях Пирмагомедов.

скриншот realnoevremya.ru из видео Глава Дербента/t.me

В сентябре Казань и Минск договорились подписать соглашение о побратимстве. Среди перспективных направлений сотрудничества двух городов обозначена медицинская сфера. Столица Белоруссии уже переняла опыт работы местных многофункциональных центров.

Казань имеет 62 города-побратима и партнера в таких странах, как Германия, Италия, Латвия, Болгария, Франция, Турция, Китай, Иран, Казахстан.



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Айрат Назипов