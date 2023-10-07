В Московской области уничтожили украинский беспилотник

Фото: realnoevremya.ru/Руслан Давлетшин (архив)

В субботу, 7 октября, около 5.05 по московскому времени украинские войска попытались совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Москвы и Московской области.

Как сообщили в Минобороны России, дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат был уничтожен над территорией Истринского городского округа Московской области.

По информации мэра Москвы Сергея Собянина, на месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия.

На днях Украина пыталась совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории России. Дежурные средства ПВО уничтожили пять украинских беспилотных летательных аппаратов над Белгородской областью.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов